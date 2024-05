Ndodh puthja e parë në “Ferma VIP”, Baby G dhe Albano Bodgo kapen “mat”

Aktori Albano Bogdo dhe këngëtarja Baby G kanë shprehur hapur ndjenjat për njëri-tjetrin gjatë kësaj jave. Mes dyshes, ka një pëlqim dhe ndjenjë, që deri më tani është mbajtur e fshehtë e me sa duket tashmë kanë vendosur të flasin hapur.

Por pasi panë klipin me diskutimet dhe momentet e tyre, ata u shprehën se janë vetëm shokë dhe gjithçka e kanë bërë për lojë.

Një klip u shfaq ku dy fermerët dukeshin shumë të afërt me njeri-tjetrin, madje një puthje duket se ka ndodhur mes tyre.

“Ishte në spektaklin kur unë doja të largohesha, edhe Baby G erdhi pas meje të më qëndronte afër.

Kishim pirë pak, po qeshnim”, tha Albano pasi pa klipin me momentet e tyre larg fermerëve të tjerë. Moderatorja Fjoralba Ponari u komunikoi se të dy fermerët do të qëndrojnë tek “Fakirët”, kjo pasi do të dënohen për shkak se kanë folur anglisht.