Motra e Danjës, Ertila Koka trondit me rrëfimin, hemorragjia që desh i mori jetën!

Motra e Danja Kokës, konkurrentes në BBV, ka treguar pasditen e sotme shumëçka nga jeta e saj private e jo vetëm.

“Në sallë pati komplikacione, që desh humba jetën. Pata hemorragji shumë të madhe. Po luftoja me veten, qëndrova në heshtje dhe lutesha. Ishte një moment shumë i vështirë”, tregoi Ertila teksa ndau se gjatë ardhjes në jetë të fëmijës së saj të parë disa muaj më parë rrezikoi jetën për shkak të komplikacioneve shëndetësore.

Më tej Ertila në Ftesë në 5 tregoi disa detaje edhe rreth karakterit të Danjës, duke shtuar se ajo është një vajzë artiste, regjisore, e dashur e se zotëron shumë talente bashkë.

E pyetur nëse do të hynte në BBV, ajo u përgjigj: “Kurrë mos thuaj kurrë”.

Më tej Ertila shtoi se Redi, i dashuri i Danjës ka një raport shumë të mirë me familjen e saj dhe se këshillohet vazhdimisht me motrën e tyre të madhe. Ajo tha se familja e Danjës e do shumë Redin sepse është një djalë i mirë dhe se këtë njohje të re të tyren e kanë pritur shumë mirë.