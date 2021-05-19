Moderatorja shqiptare bëhet nënë për herë të parë: Ti se ke idenë se sa shume të duam unë dhe babi jot…
Lajmifundit / 19 Maj 2021, 16:28
Showbiz
Prezantuesja shqiptare, Xhesi Muçaj ka dhënë një lajm shumë të ëmbël. Ajo ka bërë me dije se është bërë nënë për herë të parë.
Ajo zbuloi dhe emrin e veçantë të të birit, Neonick, të cilit i ka kushtuar fjalët më të ëmbla.
“Ti se ke idenë sesa shume të duam unë dhe babi jot, se ke iden sesa shumë njerëz janë gëzuar për ty dhe sesa shumë të duan. Dy gjyshërit e tu të kanë bekuar nga lart që ti të vije i shëndetshëm, i bukur dhe plot lumturi në jetën tonë. Te duam.”, ka shkruar Xhesi krahas fotos.