"Mbi dy shtatzëni të dështuara", pas rrëfimit prekës Rozana Radi merr dhuratën e madhe nga BBVA

Spektakli i së shtunës në Big Brother VIP Albania 4 solli një moment tejet emocional, kur këngëtarja dhe aktorja Rozana Radi ndau me publikun linjën e saj të jetës.

Në një rrëfim prekës, ajo foli për sfidat e mëdha me të cilat është përballur, përfshirë humbjen e prindërve në moshë shumë të re, si dhe përpjekjet e saj të vazhdueshme për t’u bërë nënë, të cilat deri më tani nuk kanë pasur sukses.

Rozana tregoi se ka pasur më shumë se dy shtatzëni të dështuara dhe, për këtë arsye, para se të hynte në BBVA 4, vendosi t’i jepte lirinë partnerit të saj, duke u shprehur se “nuk mund ta mbante peng” për pamundësinë e dhurimit të një trashëgimtari.

Ajo pranoi se e ka marrë këtë vendim pa e informuar partnerin, por surpriza e madhe erdhi nga prezantuesi Ledion Liço, i cili i lexoi një mesazh të ndjerë të dërguar nga partneri i saj:

“Rozi, në marrëdhënien tonë, ti më mund bindshëm me fjalët, por sot më takon mua të shkruaj edhe pse nuk është sporti im. Do ta përmbledh shkurt që të limitojmë sa më shumë dëmet. Mos të të shkruaja do të thoshte të të braktisja tani që je mirë, imagjino pastaj në të keq. Ti ke instinkt guximtari dhe për çfarë të bësh, s’ke pasur kurrë nevojë të pyesësh njeri. Ti e di përgjigjen më mirë se gjithkush. Fati i ndihmon guximtarët. Ne e kemi mbështetur pa kushte njëri-tjetrin dhe do të jetë gjithmonë kështu. Shënim: Shihemi pas festës”.