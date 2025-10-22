LEXO PA REKLAMA!

Kanada/ Burri vret 29-vjeçaren shqiptare, nënë e katër fëmijëve! Ekzekutohet nga policia

Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 20:40
Bota

Kanada/ Burri vret 29-vjeçaren shqiptare, nënë e katër

Një 29-vjeçare shqiptare është qëlluar për vdekje me armë nga bashkëshorti i saj, Anthony Deschepper, 38-vjeç.

Ngjarja e rëndë ka ndodhur në Brampton, Kanada, kur burri i Savannah Kullës, nënë e 4 fëmijëve, e ka qëlluar atë në një parking, duke e lënë të vdekur në vend.

Autori pas krimit ka marrë një prej fëmijëve të tyre dhe ka tentuar që të largohet nga vendi i ngjarjes me automjetin e tij, por është ekzekutuar nga policia, në tentativë për ta arrestuar.

Ngjarja e rëndë ka tronditur komunitetin e Brampton, ndërsa vijojnë hetimet për të zbardhur arsyet që çuan në këtë tragjedi.

 

