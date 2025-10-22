Zyrtare, kombëtarja e njohur prezanton trajnerin e ri
Lajmifundit / 22 Tetor 2025, 21:10
Sport
Jaroslav Köstl do të jetë trajneri i përkohshëm i Çekisë për ndeshjen e fundit kualifikuese të Kupës së Botës kundër Gjibraltarit. Njoftimi është bërë së fundmi, nga vetë Federata, në rrjetet sociale.
Köstl më parë ishte asistent i Ivan Hašek, i cili u shkarkua më 15 tetor, pas një humbjeje turpëruese 2-1 ndaj Ishujve Faroe.
Përveç ndeshjes kundër Gjibraltarit më 17 nëntor, Köstl do të udhëheqë gjithashtu ekipin në një miqësore kundër San Marinos, me 13 nëntor.
Federata ka bërë me dije gjithashtu se një trajner i huaj do të marrë shumë shpejt “frenat” e skuadrës.