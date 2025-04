Luana Vjollca deklaratë thumbuese: Mua njëherë të më provosh gjithmonë do të më kërkosh

Moderatorja Luana Vjollca, teksa ka hapur spektaklit “Ferma VIP”, mbrëmjen e djeshme ku me energjinë e saj ka bërë një deklaratë për veten, e cila ka shkaktuar reagimet të shumta në rrjete sociale.

Teksa iu referua vetes dhe vajzave të tjera të cilat i konsideron lule, Luana u shpreh me një fjali që u prit me të qeshura dhe duartrokitje nga publiku në studio: “Mua njëherë të më provosh gjithmonë do të më kërkosh.”

Menjëherë pas kësaj, moderatorja u ndal për të sqaruar se mesazhi që ajo dha se e kishte fjalën “për Luanën si moderatore”.

“Se nuk u çmenda aq shumë sa të kaloj në temë tjetër,” u shpreh ajo.

Kjo deklaratë u bë virale në rrjete sociale, ku fansat nisën të spekulojnë nëse ajo mund të ketë qenë një thumb i fshehur për ish-partnerin e saj, biznesmenin me të cilin ajo është ndarë disa muaj më parë