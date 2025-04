Aksident tragjik në Kozan-Verie/ Kamioni tërheq zvarrë automjetet, digjen të gjallë 2 persona, 3 të plagosur

Dy persona të vdekur dhe katër të plagosur është bilanci i deritanishëm nga aksidenti tronditës trafiku i ndodhur orët e para të pasdites së të martës M., në rrugën mes Kozanit dhe Verisë, për në Veri.

Sipas informacioneve të deritanishme, një kamion me targa të huaja, drejtuesi i tij raportohet se është ukrainas tërhoqi zvarrë dy makina dhe përfundimisht u përplas me shpejtësi në një kabinë të pagesës Polymylos, brenda së cilës ndodhej një punëtor. Menjëherë ka rënë zjarr. Dy persona janë djegur për vdekje, ndërsa tre të tjerë janë nxjerrë nga automjetet e përfshirë me plagë.

E plagosur mbeti edhe punonjësja e kabinës së pagesës, e cila ndodhej në kutinë kur kamioni e goditi. Siç tha për Mega kryetari i sindikatës së punonjësve të spitaleve publike, Michalis Giannakos, asnjë person i lënduar nuk përballet me rrezik për jetën.

Sipas informacioneve kamioni, i cili lëvizte në kushte shikueshmërie të ulët për shkak të mjegullës së dendur, është përplasur me dhunë në dy makinat para se të përfundonte në një pengesë sigurie dhe më në fund në kabinën e pagesës Polymylos.

Qarkullimi në autostradën Egnatia në drejtim të Verisë është mbyllur dhe trafiku tashmë po devijohet. Megjithatë, qindra automjete janë bllokuar duke krijuar radhë kilometrash.