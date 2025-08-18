LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lei Kraja “trondit” rrjetin, prezanton vilën trekatëshe në Sarandë: Gëzuar për shtëpinë time të re

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 20:57
Showbiz

Lei Kraja “trondit” rrjetin, prezanton vilën trekatëshe

Lei Kraja një nga moderatoret e njohur shqiptare, ka ndarë një lajm të mirë me fansat e saj në rrjetet sociale. Lei përmes një video ku shkruan:

“Gëzuar për shtëpinë time të re në Sarandë. The best view!” – tregon se sapo ka blerë shtëpinë e saj të re në qytetin bregdetar në jug të vendit.

Lei Kraja “trondit” rrjetin, prezanton vilën trekatëshe

Ajo ka treguar pamje nga shtëpia ku nga ballkoni gjigant shihet e gjithë Saranda turistike.

Nuk kanë munguar as komentet nga fansat, disa e kanë uruar ndërsa të tjerë janë treguar kritikë si dhe kanë ngritur pyetjen se ku i ka gjetur të ardhurat për të blerë një shtëpi me tre kate në Sarandë.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion