Lei Kraja “trondit” rrjetin, prezanton vilën trekatëshe në Sarandë: Gëzuar për shtëpinë time të re
Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 20:57
Showbiz
Lei Kraja një nga moderatoret e njohur shqiptare, ka ndarë një lajm të mirë me fansat e saj në rrjetet sociale. Lei përmes një video ku shkruan:
“Gëzuar për shtëpinë time të re në Sarandë. The best view!” – tregon se sapo ka blerë shtëpinë e saj të re në qytetin bregdetar në jug të vendit.
Ajo ka treguar pamje nga shtëpia ku nga ballkoni gjigant shihet e gjithë Saranda turistike.
Nuk kanë munguar as komentet nga fansat, disa e kanë uruar ndërsa të tjerë janë treguar kritikë si dhe kanë ngritur pyetjen se ku i ka gjetur të ardhurat për të blerë një shtëpi me tre kate në Sarandë.