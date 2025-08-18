Presidenti i SHBA-ve këshillon Zelenskyn: Hiq dorë nga Krimea dhe anëtarësimi në NATO
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump i ka vënë ultimatum Volodymyr Zelenskyyt dhe Ukrainës. Trump ka përjashtuar mundësinë e lejimit të Ukrainës për tu bashkuar me NATO-n ose për të rimarrë Krimenë e pushtuar nga Rusia si pjesë e negociatave me Moskën.
Trump i postoi komentet në platformën e tij Truth Social të dielën në mbrëmje, disa orë para se të takohej me udhëheqës evropianë, përfshirë Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz dhe Zelensky në Zyrën Ovale, në një përpjekje për të kundërshtuar një plan të mbështetur nga SHBA-ja që do ta shihte Ukrainën të hiqte dorë nga territori.
"Presidenti Zelensky i Ukrainës mund ta përfundojë luftën me Rusinë pothuajse menjëherë, nëse do të donte, ose mund të vazhdojë të luftojë. Nuk mund ta kthejmë Krimenë që Obama e dha 12 vjet më parë, pa u qëlluar asnjë të shtënë, dhe s'ka NATO për Ukrainën. Disa gjëra nuk ndryshojnë kurrë!!!", shkroi Trump në Truth.
Një minutë më vonë, presidenti amerikan postoi se do të ishte një nder i madh të priste kaq shumë udhëheqës evropianë në të njëjtën kohë në Shtëpinë e Bardhë. Edhe para komenteve të Trump të dielën, Zelensky përballet me një detyrë të vështirë për të përmbysur dëmin e shkaktuar perspektivave të sigurisë së Ukrainës nga samiti Trump-Putin i së premtes në Alaska.
Më parë, Trump akuzoi median se e keqinterpretoi "takimin e tij të madh në Alaska", një takim që shihet gjerësisht si një fitore për Putinin dhe një poshtërim për presidentin e SHBA-së. Të dielën, Trump pretendoi se kishte bërë "përparim të madh" në lidhje me Rusinë, pa dhënë detaje.