LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Lamtumirë nëna ime”/ Pirro Çako reagon për humbjen e nënës së tij, publikon foton nga fëmijëria

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 11:49
Showbiz

“Lamtumirë nëna ime”/ Pirro Çako reagon për

Sopranoja e njohur shqiptare, Luiza Papa Çako, është ndarë nga jeta në moshën 88-vjeçare.


Djali i saj, kantautori Pirro Çako, ka reaguar në rrjetet sociale duke publikuar një fotografi të vjetër nga fëmijëria, ku shihet në krahët e nënës së tij, dhe ka shkruar:

“Lamtumirë, nëna ime”.

“Lamtumirë nëna ime”/ Pirro Çako reagon për

Luiza Çako ka pasur një karrierë të gjatë dhe të pasur në muzikën klasike, ku është vlerësuar për zërin e saj të veçantë dhe interpretimet me ndjeshmëri të lartë artistike.

Ajo ka interpretuar në një sërë veprash të repertorit operistik shqiptar dhe ndërkombëtar, duke lënë gjurmë në kulturën tonë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion