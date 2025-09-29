“Lamtumirë nëna ime”/ Pirro Çako reagon për humbjen e nënës së tij, publikon foton nga fëmijëria
Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 11:49
Showbiz
Sopranoja e njohur shqiptare, Luiza Papa Çako, është ndarë nga jeta në moshën 88-vjeçare.
Djali i saj, kantautori Pirro Çako, ka reaguar në rrjetet sociale duke publikuar një fotografi të vjetër nga fëmijëria, ku shihet në krahët e nënës së tij, dhe ka shkruar:
“Lamtumirë, nëna ime”.
Luiza Çako ka pasur një karrierë të gjatë dhe të pasur në muzikën klasike, ku është vlerësuar për zërin e saj të veçantë dhe interpretimet me ndjeshmëri të lartë artistike.
Ajo ka interpretuar në një sërë veprash të repertorit operistik shqiptar dhe ndërkombëtar, duke lënë gjurmë në kulturën tonë.