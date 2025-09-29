Kongresi i Nanoteknologjisë/ “Nuk është luks, por nevojë”, Rama: Brenda dekadës tjetër, Shqipëria do të…
Duke folur në Kongresin Ndërkombëtar të Nanoteknologjisë, Rama tha se synimi dhe aspirata e qeverisë shqiptare është fokusimi dhe investimi te teknologjia, për të mundësuar edhe studimin e saj në shkollat shqiptare.
Ai deklaroi se “Shqipëria është shumë e angazhuar që çdo euro e investuar në shkencë, të përkthehet në llogaridhënie të prekshme”.
“Nuk është një luks, është nevojë e së tashmes. Brenda dekadës tjetër çdo i ri që dëshiron të aspirojë teknologjitë, të mund të studiojë këtu, ky është vizioni jonë. Është një punë që ka nisur dhe po shohim hapat dhe rezultatet e para.
Investimi në arsim ka të bëjë me krijimin e një hapësire për mendim në mënyrë novatore, do guxoja të thoja për krijimin e një brezi inovacioni që do çojnë qeverisjen shqiptare para”, u shpreh kreu i qeverisë.