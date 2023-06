Kush janë dy ish-banorët e "BBV 2" që i janë bashkuar së fundmi "Kept të VIP-ave"

"Kepi i Tundimeve" u transmetua vitin që shkoi për herë të parë me disa të rinj dhe të reja të gjithë beqar. Këtë vit ai do të transmetohet sërish, por me shumë ndryshime, duke filluar që nga emri i cili do të titullohet "Kepi i VIP-ave".

Por, duket se do të jetë një vazhdim i "Big Brother Vip", pasi pothuajse 90% e personazheve janë nga ai reality-show.

Kiara Tito do të jetë moderatore, gjithashtu dhe Jori, Ronaldo, Kejsi dhe Gerti do të jenë pjesë e tij. Ndërsa është konfirmuar dhe pjesëmarrja e Luizit dhe Oltës si të ftuar specialë.

Së fundmi, "kastit" të Kepit të VIP-ave i janë bashkuar edhe dy ish-banorë të tjerë "BBV 2". Bëhet fjalë për Shpat Kerleshin dhe Krist Aliajn.

Kjo është kuptuar nga fotot e postuar prej tyre ku ndodhet në të njëjtin ambient tek resorti luksoz në Bodrum të Turqisë, si dhe kanë pozuar edhe me personazhet e tjerë që janë pjesë e "Kepit të VIP-ave".