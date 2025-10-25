LEXO PA REKLAMA!

Durrës, 30-vjeçari humb kontrollin e mjetit dhe merr përpara 2 këmbësorët. Të plagosurit transportohen në spital

Lajmifundit / 25 Tetor 2025, 20:10
Aktualitet

Durrës, 30-vjeçari humb kontrollin e mjetit dhe merr përpara 2

Një aksident rrugor ka ndodhur pasditen e së shtunës rreth orës 17:40, në rrugën “Taulantia”, ku automjeti me drejtues shtetasin E. Sh., 30 vjeç, banues në Durrës, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e automjetit dhe, për pasojë, ka goditur dy shtetas këmbësorë.

Shtetasit e dëmtuar, Sh. G., 61 vjeçe, dhe E. G., 32 vjeç, janë dërguar në Spitalin Rajonal Durrës për ndihmë mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkaqeve dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidenti.

