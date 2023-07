“Ku i ke bërë buzët?”, Ronaldo krahason Kiarën me lopën?

Ronaldo Sharkës duket se nuk po i del inati pas largimit nga shtëpia nga këngëtari Luiz Ejlli dhe moderatorja Kiara Tito

Ditë më parë ai kishte pasur një debat publik me Luizin për 5000 euro derisa kishte thënë se Kiara për shkak të Luizit e moderoi emisionin Kepi i VIP-ve.

Luizi ia ktheu atij por tani duket se Ronaldo nuk ndalet së ironizuari me Kiarën, pasi që me Luizin si duket nuk mund të shtyhet në debat. Por, ai ka zgjedhur që ta sulmojë Kiarën dhe jo Luizin dhe kështu e thotë edhe video e tij që ai ka postuar në Instagram.

Edhe pse nuk e përmend emrin e Kiarës, Ronaldo në njëfarë aludon tek ajo pasi që e përmend ekranin dhe jo muzikën, derisa flet kinse për shoëbizin shqiptar.

“Ndodhemi këtu në një intervistë ekskluzive me njërën prej vajzave më të komentuara të shoëbizzit shqiptar, që as ajo vetë nuk e di çfarë pune bënë, për çfarë del në ekran, por gjithsesi doja ta pyesja këtë vajzë në pyetjen e parë që me vinte ndërmend: Ku i ke bërë buzët?”.

Kjo edhe pse nuk e tregon emrin shfaq atë se Ronaldo e ka me Kiarën pasi që Kiara është vajzë ekrani dhe njëra prej atyre vajzave më të përfolura të shoëbizzit shqiptar.