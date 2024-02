Krisje në çift? Meritoni paralajmëron Ilnisën: Po ta them para Shqipërisë, mos...

Spektakli i djeshëm i BBV3 ka qenë i mbushur me plot debate! Një debat u zhvillua në lidhje me trekëndëshin e krijuar “Ilnisa-Meriton-Sara Karaj”. Gjatë darkës që po konsumonin, Meritoni këshillon Ilnisën që të mos përdorë dashurinë e tij në gjëra që nuk i takojnë.

Meritoni: Mos përdor dashurinë time ndaj teje.

Ilnisa: Po ti e di mirë që vetëm këtë gjë nuk mund ta bëj më kurrë, por flasim më vonë.

Meritoni: Unë po ta them para Shqipërisë, mos përdor dashurinë për gjëra që nuk të takojnë.

Ilnisa: Arrite e the dhe këtë?

Meritoni: Që s’të takojnë! Se s’bën!

Debati mes çiftit ka të bëjë me Rike Roçin dhe Sara Karaj, ku Meritoni ka porositur Ilnisës që mos merret me to.