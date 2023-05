Kopjoi këngën e Luizit? Ish-banorja e Big Brother Vip zbulon projektin e radhës

Kënga e re e Nita Latifit u komentua në rrjet se ishte kopje e asaj të Luizit, ‘2 shotsa’. Ngjashmëria mes titujve bëri që shumë të mendojnë se Nita kopjoi Luizin.

E sot, si për të vijuar e thelluar akoma në shumë këtë dramë, Nita poston foto me Luizin e Kiarën.

“Kenga radhes …. As dy shotsa as ty gota po 2 bidona”- shkruan ajo përkrah fotove të shumta me çiftin e në fund ka shtuar një meme që është bërë për dy këngët.

Mesa duket Nita ruan raporte të mira me çiftin më të kërkuar të momentit.