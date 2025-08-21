Mbi 5 orë në SPAK, del nga Prokuroria e Posaçme Arbër Veliaj, ja çfarë deklaroi
Pas më shumë se pesë orësh dëshmi në Prokurorinë e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), Arbër Veliaj, vëllai i kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj, doli sot para gazetarëve.
Arbër Veliaj u thirr nga prokurorët për t’u pyetur në kuadër të dosjes hetimore ndaj Erion Veliajt, i cili që prej muajit shkurt ndodhet në paraburgim.
Duke folur para mediave, ai theksoi se paraqitja në SPAK ishte vullnetare dhe kishte për qëllim të tregonte gatishmërinë e tij për bashkëpunim me institucionin hetimor.
“Erdha vullnetarisht për të shprehur bashkëpunimin tim me institucionin”, u shpreh shkurt Arbër Veliaj, pa dhënë detaje mbi pyetjet që iu drejtuan gjatë orëve të hetimit.
Çështja e Arbër Veliajt ka qenë e pranishme edhe më herët në dyert e drejtësisë. Tri javë më parë, Gjykata e Posaçme e Apelit rrëzoi një ankimim të tij, ku ai kundërshtonte ligjshmërinë e kontrolleve të ushtruara nga SPAK në dhjetor 2024, në banesat dhe bizneset e familjes.
Megjithëse Gjykata e Lartë, me një vendim të 25 majit, kishte kthyer dosjen për rigjykim, trupi gjykues i Apelit të Posaçëm vendosi të mos pranojë ankimin.