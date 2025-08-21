Shpërthim i fuqishëm, 25 të plagosur dhe zjarr i madh pranë depoje fishekzjarrësh
Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në një dyqan pranë një depoje fishekzjarrësh në rrugën MA Jinnah, në Karaçi, duke shkaktuar plagosjen e të paktën 25 personave dhe një zjarr masiv që përfshiu zonën.
Sipas burimeve zyrtare, shpërthimi thau xhamat e dyqanit përkatës, duke i hedhur ato drejt kalimtarëve. Dhjetë prej të plagosurve u transportuan urgjentisht në Spitalin Civil, ndërsa të tjerët morën trajtim në ambjente aty pranë. Shumica e plagëve janë shkaktuar nga xhamat e thyer.
Njësitë e policisë dhe zjarrfikësve mbërritën shpejt në vendngjarje dhe bllokuan rrugën për të parandaluar rrezikun nga shpërthime të përsëritura. Ndërtesa në fjalë strehonte dyqane pajisjesh mjekësore dhe një depo me fishekzjarre, ku spamja dhe bombolat e oksigjenit po hiqeshin urgjentisht për të shmangur një katastrofë më të madhe.
Flakët dhe tymi i dendur përfshinë zonën përreth, duke dëmtuar automjetet dhe ndërtesat fqinje. Dëshmitarët përshkruan një atmosferë kaotike:
“Pamë njerëz që po gjakosnin; ishte një shpërthim tepër i fortë. Shpëtuam disa dhe më pas thirrëm zjarrfikësit,” – rrëfen një nga ta.
Një personel i shpëtimit deklaroi gjithashtu se shpërthimi u shkaktua nga një cylindër eksploziv që po paketohesh brenda ndërtesës.