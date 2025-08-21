Lirohen dy shtetasit e Kosovës që u arrestuan në Serbi
Shtetasit e Kosovës Bashkim dhe Xhemajl Emini janë liruar nga autoritetet serbe, bënë të ditur familjarët.
“Janë liruar, janë shëndosh e mirë. Kanë shkuar në Gjermani, në vend të vet”, tha për Radion Evropa e Lirë, Jusuf Emini, vëllai i të dy të liruarve.
Bashkimi është liruar tre ditë parë, ndërkaq Xhemajli një ditë më parë, shtoi Jusuf Emini.
Nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës ende nuk kanë konfirmuar lirimin e vëllezërve Emini. Vëllezërit Emini u ndaluan nga autoritetet serbe në kufirin mes Serbisë dhe Hungarisë më 14 gusht.
Pas ndalimit të tyre, Ministria për Punë të Brendshme e Serbisë se ata u ndaluan në pikën kufitare të Horgoshit. Serbia pretendoi se ata u ndaluan nën dyshimet se me pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) kanë kryer krime lufte kundër popullatë civile.
Kjo ministri pretendoi se të dy dyshoheshin se më 1999 kishin rrëmbyer një serb me inicialet J.M në Rahovec, e kanë dërguar në një drejtim të panjohur dhe që prej atëherë nuk dihet asgjë për të.
Ndalimi i tyre ndodhi në kohën kur autoritetet serbe kanë shpeshtuar ndalimet e shqiptarëve të cilët i akuzojnë se kanë bashkëpunuar ose kanë qenë pjesë e UÇK-së.
Por, ka edhe raste kur ndalohen persona edhe për arsye të ndryshme.
Në korrik, autoritetet serbe e kanë arrestuar Lulzim Halilin, nën dyshimet se ka qenë pjesëtar i UÇK-së. Organizata e veteranëve të UÇK-së, e ka hedhur poshtë këtë pretendim.
UÇK-ja ishte forcë politiko–ushtarake e cila ka luftuar për çlirimin e Kosovës nga sundimi serb në periudhën 1990-1999.
Ndërkaq, në fillim të gushtit është ndaluar edhe Behar Preniqi në pikën kufitare Batrovci, në kufirin mes Kroacisë dhe Serbisë. Akuza ende nuk është bërë publike.
Autoritetet e Kosovës i kanë konsideruar gjithmonë këto arrestime si arbitrare dhe kanë kërkuar lirimin e tyre.
Kosova dhe Serbia kanë arritur Marrëveshje për Ndihmë të Ndërsjellë Juridike, më 2013, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por bashkëpunim mes tyre për rastet e krimeve të luftës nuk ka pasur thuajse fare./REL