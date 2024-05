“Kolegët humoristë që…”, Jul Deda zbulon sherrin e vjetër me Ermal Mamaqin pas mesazhit thumbues

Mbrëmjen e djeshme, banorët e “Big Brother VIP3” janë pozicionuar në living teksa Vëllai i Madh iu bëri të mundur leximin e mesazheve të ardhura për ta nëpërmjet “Big Love”.

Aktori i njohur, Ermal Mamaqi, ka dërguar një mesazh për Heidi Bacin teksa shkruan:

“Heidi o super girl nga Durrësi, ke theksin më të veçantë që na bën të qeshim më shumë se kolegët humoristë. Duhet të na vish në ndonjë “shoë comedy” sepse e ke dhunti natyrale. Romeo pate fat o dreq, jam me Heidin”.

Ndërkohë që Romeo ia ka shpjeguar Heidit se kush është Ermali, banorja është shprehur: “Qenka person inteligjent, duket shumë i shkathët. Të puth shumë fort dhe do vi. Çfarë ti bëjmë, Romeo pati shumë fat”.

Por duket se ky mesazh nuk i ka pëlqyer aspak Julian Dedës. Teksa po fliste me banorët e tjerë, aktori tha se Ermalit i ka ngelë hatri me një humor të tij që është bërë shumë viral në rrjetet sociale.

“Unë kam bërë një humor publik, i cili u bë shumë viral në “Instagram-in tim, që nuk kishte lidhje direkte me Ermalin por me të gjithë atë grupin që filloi duke bërë mentorin etj, etj. Bëra një humor, në gjithë botën bëhet humor me çdo gjë, është bërë me Papën humor. E asnjë nuk e ka marrë për keq. Ky zzotëria e mori për ters dhe më shkruajti ‘nuk e prisja prej teje…’. edhe unë i thashë ;e ke në terezi ti vëlla, vazhdo’”, tha Juli.

Aktori shprehet më pas se me Gentian Zelenajn është sjellë shumë keq dhe nuk kanë komunikim fare.

“Pastaj me Gentinështë sjellë shumë keq, nuk ta them arsyen, nuk ka komunikim fare. Kam tentuar që të bëhemi bashkë të 3, me bërë një gjë për 10-vjetroin tonë, tani kemi 20-vjetorin e grupit. Kam tentuar ti bëj bashkë, të bëjmë një recital, një gjë tonën”, tha Juli.