Këngëtarja shqiptare Melinda Ademi pranon ofertën e martesës nga…
Këngëtarja e njohur Melinda Ademi ka shpallur fejesën e saj me partnerin Granit Muhaxheri në mënyrë emocionuese përmes postimeve në Instagram.
Ngjarja ka ndodhur në një skenë idilike buzë detit, ku Graniti kishte përgatitur një surprizë të veçantë: një tabelë dekorative që pyeste, “A do të martohesh me mua?” Propozimi është kurorëzuar me një unazë të madhe me një gur vezullues, duke e bërë momentin edhe më të veçantë.
Lidhja mes Melindës dhe Granitit ka qenë e mbajtur private për një kohë të gjatë, dhe vetëm këtë vit ndjekësit e saj u informuan për marrëdhënien e tyre.
Ky fakt i ka surprizuar fansat e artistes, të cilët janë ndjerë të lumtur për lajmin e fejesës. Pasi Graniti e ka propozuar, çifti organizoi edhe ceremoninë e fejesës, duke festuar me familjarët dhe miqtë më të afërt.
Ky hap shënon një moment të rëndësishëm në jetën e Melindës, e cila ka një karrierë të suksesshme në muzikën shqiptare dhe është një nga emrat më të dashur për publikun. Fansat kanë reaguar me shumë dashuri dhe urime në rrjetet sociale, duke e mbështetur çiftin në këtë kapitull të ri të jetës së tyre.
Melinda Ademi, me karrierën e saj të dalluar dhe popullaritetin, vazhdon të jetë një ikonë për shumë të rinj, dhe fejesa e saj vetëm sa e bën më të veçantë figura e saj në skenën muzikore. Të gjithë janë të kuruar për të parë se çfarë do të ndodhë më vonë në këtë histori dashurie, dhe si do të vazhdojë jo vetëm jeta e saj personale, por edhe karriera si artiste.
Të gjitha këto e bëjnë Melindën një nga emrat më të preferuar të muzikës shqiptare, teksa ndjekësit presin me padurim lajmet e ardhshme në lidhje me çiftin.