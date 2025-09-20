Verona është pengesa e parë në Seria A, Juve lë 2 pikë në transfertë! Luan edhe Zhegrova
Verona ka qenë befasuese përballë Juventusit, duke zhvilluar një ndeshje shumë dinamike.
Verona është ndalesa e parë e Juventusit për këtë sezon në Seria A. ‘Zonja e vjetër’ për javën e 4 barazoi 1-1 në transfertë edhe pse kaloi e para në avantazh. Ishte Conceicao ai që i dha avantazhin që në minutën e 19, por epërsia zgjati deri në fundin e pjesës së parë.
Një prekje e topit me dorë nga Joao Mario u konsiderua penallti nga arbitri. Nga 11 metrat Urban u tregua i saktë duke baraspeshuar rezultatin, që mbeti i pandryshuar deri në fund.
Kjo pavarësisht se në minutën e 83 Edon Zhegrova mori minutat e para në Seria A si zëvendësues.
Edhe pse 3 ndeshjet e mëparshme i kishte fituar, Juventus u ndal edhe në mesjavë në Champions League. Ekipi i Tudor mori një barazim të çmendur 4-4 kundër Borusia Dortmund.