Verona është pengesa e parë në Seria A, Juve lë 2 pikë në transfertë! Luan edhe Zhegrova

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 21:32
Verona ka qenë befasuese përballë Juventusit, duke zhvilluar një ndeshje shumë dinamike.

Verona është ndalesa e parë e Juventusit për këtë sezon në Seria A. ‘Zonja e vjetër’ për javën e 4 barazoi 1-1 në transfertë edhe pse kaloi e para në avantazh. Ishte Conceicao ai që i dha avantazhin që në minutën e 19, por epërsia zgjati deri në fundin e pjesës së parë.

Një prekje e topit me dorë nga Joao Mario u konsiderua penallti nga arbitri. Nga 11 metrat Urban u tregua i saktë duke baraspeshuar rezultatin, që mbeti i pandryshuar deri në fund.

Kjo pavarësisht se në minutën e 83 Edon Zhegrova mori minutat e para në Seria A si zëvendësues.

Edhe pse 3 ndeshjet e mëparshme i kishte fituar, Juventus u ndal edhe në mesjavë në Champions League. Ekipi i Tudor mori një barazim të çmendur 4-4 kundër Borusia Dortmund.

 

