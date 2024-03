“Kam një javë që të gjej me Françeskën”, Ilnisa xheloze për Meritonin: Ngele duke gatuar për të

Ilnisa dhe Meritoni janë përfshirë në një debat së fundmi në shtëpinë e Big Brother Vip dhe shkak duket se është bërë Françeska.

Banorja e ka shprehur pakënaqësinë se pse Meritoni ka një javë që gatuan për të.

Ilnisa: Ke një javë që po gatuan për Françeskën”

Meritoni: The hajeni bashkë mëngjesin. U çova për ty me shumë dashuri si çdo ditë se të dua dhe përgatita…ma hodhe poshtë mënyrën se isha i mërzitur. Unë u qetësova me veten”

Ilnisa: Më vjen keq për mënyrën bastarde..

Meriton: Ma hodhe poshtë the gatuaj dhe haje me Françeskën

Ilnisa: Kam një javë që të gjej me Françeskën