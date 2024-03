“Kam ndenjur 5 vjet pa folur me Gentian Zenelajn”/ Juli tregon ritakimin: Nuk i kemi thënë asgjë…

Gjatë një bisede me banorët e tjerë, Julian Deda u shpreh mbrëmë se ‘gjërat që lindin në Big Brother VIP, vdesin aty’. Sipas aktorit të njohur, në jetë i zgjedhim vetë kë duam të takojmë, ndërsa brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri jo.

Por banorët e tjerë e sidomos Romeo Veshaj nuk ishte aspak dakord me këtë. Aktori i humorit u shpreh se njeh raste që njerëzit i vazhdojnë edhe jashtë inatet.

Nga ana tjetër, Juli u shpreh se të ndodh që të mos flasësh edhe me miqtë për një kohë dhe më pas të rregullosh marrëdhëniet. Madje ai tregoi edhe rastin e tij me kolegun, Gentian Zenelaj.

Pjesë nga biseda:

Juli: Gjërat që lindin këtu, vdesin këtu

Romeo: Kush tha? Njoh unë që e vazhdojnë konfliktin, s’po flas për konfliktin fizik, inate, gjëra

Juli: Se në jetë vendosim unë dhe ti për t’u takuar apo jo, këtu nuk vendosim ne

Romeo: Po, patjetër

Juli: Këtu mbaron. Nëse vendosim për t’u takuar në jetë, nuk vendosim që të takohemi për të bërë sherr

Romeo: Jo ore absolutisht

Juli: Këtë jam duke thënë

Romeo: I bie që qëndrimet që mban këtu janë false

Juli: Ty nuk të ka qëlluar në jetë me u zënë me një shok dhe me u takuar pas 2 vitesh? Unë kam ndenjur 5 vjet pa folur me Gentian Zenelajn

Romeo: Po e di

Juli: Edhe kur jemi takuar, jemi takuar sikur nuk ekzistonin këto 5 vite

Romeo: Po shokut nuk ia them të fundit

Julit: Ne si kemi thënë asnjë gjë njëri-tjetrit, po kemi qëndruar 5 vite pa komunikuar