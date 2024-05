Julian Deda zbulon pasionin e fshehtë: Nëse s’do isha aktor do isha bërë…

“Çfarë do të ishe bërë ti nëse s’do të ishe aktor?” ishte pyetja që Heidi Baçi drejtoi Julian Dedës.

Konkurrenti u shpreh se nëse s’do të ishte bërë aktor, do të kishte potencial për tu bërë jurist.

Juli tregoi se dëshira e tij ka qenë që të bëhet doctor, megjithëse nuk ka prirje në shkencat ekzakte.

“Besoj se do të isha një jurist ose… Sepse unë me këtë shkencën ekzakte nuk kanë asnjë lidhje. S’kam pasur mend asnjëherë për matematikën. Do të doja të isha bërë mjek por s’kam pasur mend për këto… se duhet matematika”– tha Juli.