Juli rrëfen historinë kur Zef Deda hyri në bllok: U vesh si oficer, vajzat e bukura i “kapte” Tonin Tërshana

I ftuar në emisionin “Top Story” me Grida Dumën, Julian Deda ka folur mbrëmë për statusin e artistëve para dhe pas viteve ’90. Aktori i njohur i humorit dhe moderatori i “Fiks Fare” tha se artistët kanë qenë shumë të vlerësuar moralisht nga publiku edhe pse jo shumë mirë të paguar për shkak të kohës.

Juli rrëfeu një histori që ia kishte treguar babai i tij i ndjerë, aktori i madh Zef Deda. Ai tha se babai i tij i tregonte se kishin disa benefite për shkak se ishin artistë dhe se si kur dilnin në bllok me Ceken dhe Tonin Tershanën, ku sipas tij Tonini “kapte” gocat sepse kishte zërin e bukur, duke shtuar se status quo-ja e artistëve ka ndryshuar.

“Po ta krahasojmë ne me botën, në Shqipëri artistët janë njerëzit më të pavlerësuar në planet. Po të krahasojmë dy kohërat, para 90-ës dhe pas 90-ës, para kanë qenë shumë të vlerësuar moralisht, publiku i ka dashur shumë, kanë qenë personalitete, kanë pasur benefite pafund, ndonjë autorizim, ndonjë shtëpi më të mirë e kështu me radhë.

Financiarisht nuk kanë qenë fare të vlerësuar sepse ashtu ka qenë koha, ndërkohë sot ka aktorë që fitojnë shuma të mira parash.

Mirë po, përhapja nëpër rrjete sociale, që janë si miliona sy mbi ty, kam përshtypjen e vetëkonsumon procesin pak më shpejt se në atë kohë. Dhe ti për mua si një aktor humori nuk di vetëm atë që sheh, që mbase dikur nuk i dije si spektator nga Lushnja p.sh, për Zefin nga Shkodra, po flas për gjërat jashtë skenës.

Mua më tregonte një histori Zefi bashkë ata kanë qenë në estradë të ushtarit me Ceken, me Tonin Tërshanën dhe me Koço Devolen. Dhe kur dilnim më thoshte, ngaqë kanë qenë në estradë të ushtarit visheshin si oficerë, jo si ushtarë dhe kishin ca benefite tjera, që mund të kalonin edhe nëpër bllok ndonjëherë dhe thonin që gocat i kapte Tonini ngaqë e kishte zërin e bukur.

Pra atëherë të kishe një zë të bukur, Tonin Tërshana ishte një këngëtar i madh, Cekja dhe Zefi po ashtu shumë të njohur, pra kishe tjetër vlerësim. Kurse sot thotë: “Hë mo mirë”, kush është ai që këndon këtu poshtë”, pra status quo-ja nuk është e njëjtë”, tha Julian Deda.