Jozi heq dorë nga flirtet me Olën? Këngëtari: Do vazhdoj lidhjen me...

Rozana ka diskutuar me Jozin për marrëdhënien e tij të krisur me Loredanën dhe flirtet me Olën. Rozana: Po bën një BBV të keq. Meqë ty të vlen kjo goca, çfarë pune ke me Olën?

Jozi: Çfarë punë ka Ola me mua?

Rozana: A të pëlqen Ola ty?

Jozi: Po ndërsa Lori më ka pëlqyer, tani kam respekt maksimal.

Rozana: Do e vazhdosh lidhjen me Olën apo Lorin?

Jozi: Do ia lëmë kohës.

Rozana: Mendon se do lidhesh me Olën ti?

Rozana: Ti ke dirigjuar Lorin se si të marrë frymë. I thua ulu, ngrihu.

Jozi: Të kishte ndejtur Lori me ty do përfundonte më keq se Livia.