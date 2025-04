Qytetarja bleu dollapin në Megatek, e papritur cfarë i ndodhi një muaj më parë, publikon fotot

Nje qytetare e cila ka blere nje muaj me pare nje dollap ne Megatek, ka denoncuar publikisht nje muaj me vone, shoqeruar me foto, demtimin e orendise.

Ne profilin e Megatek ne google, qytetarja S.Gj, ka shkruar:

Bleva per here te pare edhe pse kisha degjuar qe cilesia nuk ja vlen por me besimin qe ndoshta un do te isha me fat.. cilesia e raftit qe mora ishte 0... por edhe sendet per ta montuar si mos me keq e demtonin direkt raftin.. tani po qe ju jap te drejte te tjereve!!!!!.... Nje ⭐️ vetem per sherbimin e zonjave!!

Pershtypjen e saj qytetarja e ka shoqeruar edhe me dy fotografi ku tregohet dollapi i cmontuar dhe i demtuar me plasaritje.

Kompania i ka kthyer pergjigje qytetares, duke treguar se e ka marre ankesen e saj, mirepo nuk ofron asnje zgjidhje, per riparimin e pajisjes, kthimin e saj per kontroll apo kompensimin e parave qe ka paguar qytetarja.

"E dashur S...,

Ju falenderojmë që ndani me ne mendimet tuaja lidhur me eksperiencën e blerjeve në “Megatek”.

Stafi ynë e ka marrë tashmë në shqyrtim opinionin tuaj dhe ka nisur punën për përmirësimin e nevojshëm të shërbimit ndaj çdo klienti që zgjedh hipermarketin tonë", shkruan kompania.

Por mesa duket, qytetarja ne fjale nuk eshte vetmja qe ka shprehur pershtypje te tilla.

Pese dite me pare, nje qytetar tjeter ka shkruar ne profilin e Megatek ne Google:

Po i jap nje yll se nuk mund ti jap me pak ! Stafi 0 , nuk e kane idene e produkteve , nuk kane asnje info kur pyet, thjesht te kalojne tek njeri tjetri, te pasjellshem, me ne fund kur blen dicka , ta sjellim ne tek kasa thone, dhe kur shkon tek kasa porosia vjen pas 2 oresh! 0 ne te gjitha pikkat, organizim, miresjellje, informim, korrektesi !

Shtetasi A.H, tri jave me pare, ka shkruar:

Nuk ben blen dot ketu sepse po bejme inventar. Cfar eshte kjo idiotesi qe ne asnje vend te botes nuk e kam pare, inventar ne mes te dites. Ben njeriu udhetim me makine 30 min dhe nuk blen dot gje.

Dy muaj me pare, V.W ka shkruar ne profilin e Megatek ne Google:

Dru zjarri te tmershme, gjithe lageshtire dhe prodhojne vetem tym, kishim per qellim te ndiznim oxhakun jo te qorroheshim.Dikur ishte cilesija shume me e mire, po si çdo gje ne kete vend kur ka dicka pozitive ata qe tregetojne behen tahmaqare dhe e marin mallin diku tjeter me me levrdi per te ritur fitimin e tyre duke haruar qe klientet nuk kthehen me aty.

Pas publikimit te artikullit, nje qytetar na shkruan nje tjeter denoncim per blerjet tek Megatek: