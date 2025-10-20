“Jepi detajet tamam se s’ka ndonjë gjë bobe…”/ Video duke u puthur me një djalë, reagon Loredana Brati
Pas publikimit të një videoje që bëri xhiron e rrjeteve sociale, ku djali David Dano shihet pranë Loredana Bratit duke e puthur në faqe, ka ardhur sqarimi i shumëpërfolur nga vetë ajo.
I ftuar në emisionin “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën, David Dano, i njohur për ngjarjen e bujshme në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës më 29 shtator, ku u fut me forcë për të kërkuar dëmshpërblim për banesën e prishur gjatë ndërtimit të rrugës Transballkanike foli edhe për videon që publikoi në Instagram me Loredanën, duke ngritur shumë pikëpyetje për marrëdhënien.
Mirëpo, reagimi i Loredanës nuk ka vonuar. Në një mesazh ne videon e ‘Top Albania Radio’, ajo ka sqaruar se takimi ka qenë krejt rastësor dhe se nuk ka pasur asnjë raport personal përtej një përshëndetjeje miqësore.
“Isha e ftuar në një event në Vlorë më 14 gusht, ku ndodheshin edhe emra të tjerë si Laerti, Rizarta e Françeska Murati. Ishim në varkë dhe Davidi erdhi në momentin kur po zbrisnim, vetëm për disa minuta. Kishte edhe fansa të tjerë që kërkonin foto. Ai erdhi si fans për një përshëndetje dhe një video, madje i dridhej dora nga emocionet. Për të qenë njerëzore, pranova. Krejt papritur erdhi ajo puthje që më vuri në siklet,” – ka treguar Loredana.
Në fund, ajo i ka bërë thirrje Davidit që të sqarojë të vërtetën e plotë:
“David, jepi detajet tamam se s’ka ndonjë gjë bobe…”