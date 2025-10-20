Francë, u dënua me 5 vite burg, ja si do t’i kalojë ditët në qeli ish-presidenti francez
Sarkozy, i cili pritet të burgoset në burgun Sante të Parisit të martën, i tha gazetës franceze La Tribune Dimanche se i ka bërë tashmë gati valixhet dhe ndihet i qetë.
Ish-udhëheqësi po burgoset pasi u dënua për përpjekje për të mbledhur fonde elektorale nga Libia në vitin 2007.
“Nuk kam frikë nga burgu. Do ta mbaj kokën lart, edhe përpara portave të Sante-s,” tha Sarkozy, duke shtuar se nuk do të kërkojë asnjë privilegj të veçantë.
Sipas gazetës, ish-presidenti i turpëruar do të vendoset në izolim për arsye sigurie.
Ai do të qëndrojë në katin e sipërm të pavijonit të izolimit, i ndarë nga të burgosurit e tjerë, dhe do të shoqërohet gjatë gjithë kohës nga një roje burgu.
Sarkozy do të lejohet të bëjë dy vizita në ditë në njërën nga tre palestrat dhe oborret e ushtrimeve të burgut.
Ndërkohë, bashkëshortja e tij, supermodelja italiane Carla Bruni, raportohet se do ta vizitojë çdo ditë gjatë pesë viteve të dënimit.
Sarkozy tha se nuk dëshiron të ankohet apo të mëshirohet gjatë kohës së burgimit.
Ai shtoi se planifikon ta kalojë kohën në burg duke shkruar një libër.
Sarkozy, i cili drejtoi Francën nga viti 2007 deri në 2012, u shpall fajtor për konspiracion kriminal lidhur me përpjekjet e bashkëpunëtorëve të tij të afërt për të siguruar fonde për fushatën e tij të suksesshme presidenciale të vitit 2007 nga Libia gjatë sundimit të diktatorit të ndjerë Muammar Gaddafi.
Ish-udhëheqësi ka deklaruar gjithmonë se është i pafajshëm dhe e ka apeluar vendimin e gjykatës.
Është hera e parë që një ish-kreu i shtetit francez shpallet fajtor për përpjekje për të përdorur para të huaja në këtë mënyrë.
Sarkozy, i cili u zgjodh në vitin 2007 por humbi përpjekjen për rizgjedhje në 2012, mohoi çdo faj gjatë një gjyqi tre-mujor më herët këtë vit, ku u përfshinë gjithashtu 11 bashkë-të pandehur, përfshirë tre ish-ministra.
Pavarësisht skandaleve të shumta ligjore që kanë errësuar trashëgiminë e tij presidenciale, Sarkozy mbetet një figurë me ndikim në politikën e djathtë në Francë dhe në qarqet e argëtimit, falë martesës së tij me supermodelen italiane Carla Bruni.
Dënimi i Sarkozy-t ngre pikëpyetje mbi fatin e bashkëshortes së tij, pasi ajo u akuzua për korrupsion vitin e kaluar dhe mund të përballet me një dënim edhe më të gjatë se Sarkozy nëse shpallet fajtore. Ajo ka mohuar çdo shkelje.