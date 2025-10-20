Shqiptarët “nuk i ndahen” kafesë, 7 mijë ton “shërbehen” vetëm në 9 muaj
Kafeja dhe duhani bën pjesë në rutinën e përditshme të shqiptarëve, pasi lokalet prej vitesh janë kthyer jo vetëm në vende bisedash, por edhe në një “institucion” për takime pune.
Por ajo që vihet re është se trendi i konsumit të këtyre dy produkteve të akcizës ka rezultuar në rritje përgjatë këtij vitit.
Dhe sa janë konsumuar gjatë këtij viti? Shifrat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se deri në shtator janë importuar dhe kanë shkuar për konsum 7027 ton kafe, sasia më e lartë e konsumuar të paktën në 5 vitet e fundit për të njëjtën periudhë. Ndërsa vetëm në shtator janë 852 ton të hedhura për konsum.
E njëjta tendencë ka qenë edhe me cigaren. Në 9-mujor janë importuar 2,568 ton cigare, duke regjistruar sasinë më të lartë që nga viti 2020. Dhe duket se qytetarët shqiptarë nuk po heqin dorë nga duhani pavarësisht se çdo vit çmimet e paketave po rriten në mënyrë të ndjeshme dhe zë një pjesë të konsiderueshme të shpenzimeve direkte vjetore për një individ duhanpirës dhe nga ana tjetër, cigarja konsumohet vetëm në ambiente të hapura.
Konsum rekord ka pasur edhe karburanti. Por në këtë rast ka ndikuar nga fluksi i turizmit në vend, çka sjellë qarkullim më të lartë me automjete, por edhe lëvizjet që bëjnë vetë qytetarët shqiptarë duke u përpjekur të shfrytëzojnë fundjavat apo pushimet.
Për periudhën janar-shtator 2025 janë importuar afro 555 mijë ton karburant, apo rreth 60.5 mijë ton krahasuar me një vit më parë, duke e bërë këtë një shifër rekord.
Sa i takon birrës, është i vetmi produkt ndër mallrat e akcizës që ka pësuar rënie të importit, ku në 9 muaj kanë shkuar për konsum 45.3 mijë tonë nga 46.9 mijë ton të importuara në të njëjtën periudhë të një viti më parë./SCAN