"Jashtë s`do ja falja", Gjesti reagon pas goditjes nga Jozi: Dua ti them mamit dhe babit që...

"Dua ti them mamit dhe babit te mos shqetesohen sepse jam mire".

Ky ka qene reagimi i pare i Gjestit pas goditjes nga Jozi.

Me syrin pak te skuqur ne pjesen ku u godit ne fytyre, Gjesti ka folur per incidentin.

Ai tha se nese do ishte jashte nuk do ja falte Jozit, por meqenese eshte ne BBA VIP dhe pjese e lojes do ta ndaloje kete ceshtje me kaq.



"Kam ardhur per te luajtur, jo per tu rrahur me njeri", ka thene Gjesti.

Përpara daljes së tij nga shtëpia pas eliminimit nga vota e publikut, Jozi ofendoi dhe goditi fizikisht Gjestin.

Menjëherë pas incidentit, produksioni i Big Brother ka lajmëruar Policinë e Shtetit, e cila ka ndërhyrë duke shoqëruar Jozin, i cili u ndalua menjëherë nga Produksioni.