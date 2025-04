Ja kë vendosi të çojë në përballje Rozana Radi për të shpallur finalistin e dytë të BBVIP4!

Në spektaklin e fundit të “Big Brother Albania VIP 4”, finalistja e parë e shpallur, Rozana, u dha mundësinë të zgjidhte dy banorë që do të përballen për një vend në finale. Ajo zgjodhi Eglin dhe Laertin për këtë sfidë.

Rozana argumentoi zgjedhjet e saj duke theksuar dinamikën që Egli ka sjellë në shtëpi dhe raportin e saj me Gjestin. Për Laertin, ajo u shpreh se dëshiron ta shohë në këtë përballje për finalen.

Kështu, Egli dhe Laerti do të jenë në televotim, ku publiku do të vendosë se kush prej tyre do të jetë finalisti i dytë i këtij edicioni.