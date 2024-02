“Iu ngjit si iriq”/ Meritoni “mollë” e sherrit! Rikja komenton përplasjen me Ilnisën: Ajo nuk ka shans…

Debati i nisur mes Ilnisa Agollit dhe Rike Roçit është diskutuar gjatë gjithë natës edhe pas prime-it mes banorëve të tjerë. Në një diskutim ku ishte prezentë edhe vetë Rikja, kjo e fundit ka deklaruar që nuk ka shans që Ilnisa të thyejë shoqërinë e sinqertë që ajo ka me Meritonin.

Rike Roçi thotë se raportin aktual që ka me Meritonin e ka pasur që ditën e parë të hyrjes në Big Brother VIP, ndërsa ka qenë Ilnisa ajo që i është ngjitur Meritonit.

Pjesë nga diskutimi

Dea: Po iku Rikja bëhen vija ata, nuk ka më telenovelë

Juli: Ti nuk e mendon ashtu, por je aty

Rike: Zemër unë nuk e kërkoj këtë gjë

Fationi: Nuk e kërkon por e shijon

Rike: Unë këtë raport me Meritonin e kam pasur që ditën e parë! E pa që ishte personi më i afërt më imi, e pa debatin dhe u fut. Pastaj i pëlqeu dhe u ngjit si iriq. Është vështirë të heqësh iriqin.

Dea: Supozohet se është halli i atij dhe ai nuk i jep drejtim

Gazi: Po ça drejtimi ti japë ai. Me Riken ai shkon shumë mirë, bravo i qoftë

Rike: Nuk ka shanse të thyejë shoqërinë time me Meritonin ajo, nuk ka shans, le të hidhet përpjete, të bëjë çfarë të dojë. Do e shohë kur të dalim jashtë që nuk thyhet dot shoqëria. Do e kuptojë që jemi shumë shokë.