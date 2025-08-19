Ish-banori i ‘BBVK’ bëhet baba për herë të parë!

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 11:37
Showbiz

Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 2, Mirdon Pacolli, ka ndarë lajmin e gëzuar me ndjekësit e tij në rrjetet sociale: ai dhe partnerja, Elmedina, janë bërë prindër për herë të parë.

Çifti mirëpriti në jetë vajzën e tyre të vogël, të cilën e kanë pagëzuar me emrin Noe. Mirdon postoi një fotografi familjare në Instagram, ku shihet duke mbajtur vogëlushen në krahë, dhe i uron mirëseardhjen me fjalët: “Mirë se vjen Noe, baba më i ri në shehër”.

Ky moment shënon një hap të ri në jetën personale të ish-banorit, i cili tani nis aventurën e tij si baba.

