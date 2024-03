I hodhi vezën në kokë Romeos, Vëllai i Madh merr vendimin për Ledjonën

Ledjona dërgohet në nominim javën e ardhshme, pasi i hodhi në kokë vezën Romeos.

Ky veprim i papritur i Ledjonës ndodhi pasi sipas saj Romeo përsëriste vazhdimisht një këngë.

Do jetë publiku që do vendosë nëse ajo do largohet apo do qëndrojë në shtëpi, ndërsa do të jetë në nominim së bashku me banorët që do të dalin në fund.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Kujtojmë se Ledjona dhe Romeo janë përfshirë në debate të forta gjatë këtyre ditëve me njëri-tjetrin.