I dhanë fund romancës për shkak të xhelozisë? E vërteta e ndarjes mes Bora Zemanit dhe Donald Veshaj
Thashethemet për një ndarje të mundshme mes moderatores Bora Zemani dhe aktorit Donald Veshaj kanë mbushur portalet “online” dhe rrjetet sociale gjatë orëve të fundit, duke përmendur si shkak xhelozinë.
Sipas mediave, dyshimet për krizë në çift janë nxitur nga fakti se dyshja, sipas tyre, nuk e ndjekin më njëri-tjetrin në “Instagram” dhe se kanë fshirë fotot e përbashkëta, veprime këto që u interpretuan si fundi i lidhjes së tyre. Megjithatë, një verifikim i shpejtë tregon se ky informacion nuk qëndron.
Si Bora, ashtu edhe Donaldi, vazhdojnë të jenë në listën e ndjekësve të njëri-tjetrit në platformën e “Instagram”-it. Për të hedhur poshtë plotësisht zërat, Bora Zemani së fundmi ka shpërndarë në llogarinë e saj personale në “Instagram” një nga projektet e fundit të Donald Veshajt. Ky veprim i fundit i moderatores konfirmon qartë se romanca mes dyshes vazhdon të jetë e fortë, duke hedhur poshtë zërat se marrëdhënia e tyre ka përfunduar. Dyshja prej kohësh ka preferuar që të mos shfaqet së bashku në publik, duke preferuar që të fokusohen në karrierat e tyre.
Nga njëra anë Bora vijon në ekran, sakaq Donaldi ka preferuar që të jetë larg ekranit, duke vazhduar me krijimet e tij në skulpturë, pikturë, por edhe arkitekturë. Megjithatë, shpeshherë në rrjetet sociale, çifti na ka dhënë copëza nga e përditshmja e tyre që është plot romancë. Moderatorja Bora Zemani dhe aktori i humorit Donald Veshaj kanë marrë vëmendjen e fansave vetëm pak kohë më parë me disa foto të shkrepura në krahë të njëri-tjetrit.
Çifti i cili bëri bujë me romancën e tyre, jo më larg se dy vite më parë, janë parë më të dashuruar se kurrë teksa pozojnë ëmbëlsisht para kamerës. Herë duke u përqafuar e herë duke vallëzuar, dyshja kanë postuar momente të lumtura të cilat nuk kanë kaluar pa u vënë re nga ndjekësit. Bora ka folur publikisht për këtë raport, duke prekur edhe një temë, që ndjekësit e shumtë që kjo dyshe ka mezi po e presin. Ajo mes tjerash ka folur edhe për dasmën, pasi u tha se do të jetë në vitin e ardhshëm.
“Unë nuk e shoh si një gjë kaq të rëndësishme se nuk më bën ndonjë ndryshim shumë të madh, e martuar apo e pamartuar me Dondaldin. Ne jetojmë bashkë, e shijojmë marrëdhënien tonë në të gjitha drejtimet kështu që nuk është se do më ndryshonte diçka në raportin tonë një martesë”, – u shpreh ajo./ PANORAMA