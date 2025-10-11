LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e jashtëzakonshme në TIA nga trupa e baletit të Angjelin Preljocaj

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 11:02
Soft

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e

Pasditen e djeshme, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës u shndërrua për pak minuta në një skenë të pazakontë arti. Pasagjerët dhe vizitorët u përballën me një surprizë të vërtetë – një performancë kërcimi bashkëkohor, e realizuar në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Vallëzimit në Tiranë (IDFT).

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e

Në mes të terminalit të nisjeve, trupat e valltarëve të G.U.I.D. – Grupit Urban të Ndërhyrjeve të Kërcimit, të drejtuar nga koreografi me famë botërore Angjelin Preljocaj, sollën një shfaqje që ndërthurte lëvizjen, hapësirën dhe spontanitetin. Performanca, e konceptuar për hapësira publike dhe të papritura, u mirëprit me entuziazëm nga qindra qytetarë dhe turistë, të cilët u ndalën për ta ndjekur, shumë prej tyre duke e filmuar apo duke u bërë pjesë e momentit.

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e

Performanca në aeroport ishte simbolikë e qartë e temës që përshkon edicionin e katërt të festivalit — “kërcimi si udhëtim”. Udhëtimi fizik i pasagjerëve u bashkua me udhëtimin emocional që krijon arti, duke zhdukur kufijtë mes skenës dhe jetës së përditshme. Për disa minuta, aeroporti u bë një hapësirë bashkimi mes artistëve dhe publikut, mes realitetit të fluturimeve dhe fantazisë së trupit në lëvizje.

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e

“Jam shumë i lumtur sa herë që vij në Shqipëri, se është vendi i prindërve të mi. Kësaj here vendosa të vij me produksione më të vogla se herët e tjera. Kam ardhur me një grup që preferon të performojë në disa nga hapësirat urbane më të njohura të Tiranës, në zona të ndryshme të kryeqytetit,” u shpreh Preljocaj, i cili ka sjellë këtë vit në Tiranë një program që ndërthur artistët ndërkombëtarë me publikun vendas në hapësira urbane, si Sheshi Skënderbej, Piramida, Vila 31, Pazari i Ri dhe Aeroporti i Tiranës.

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e

Sipas organizatorëve të IDFT, përfshirja e Aeroportit të Tiranës në itinerarin e festivalit synon të tregojë se arti mund të ndodhë kudo — në hapësira që zakonisht lidhen me tranzit, pritje dhe nxitim. Performanca u zhvillua me mbështetjen e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, si pjesë e nismës për ta decentralizuar artin e kërcimit dhe për ta sjellë atë në hapësirat më të gjalla të qytetit.

Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e

Aeroporti, që shënoi dje “fluturimin” e parë të këtij edicioni, tregoi se kërcimi nuk njeh kufij – as gjeografikë, as kulturorë. Në Tiranën e këtij tetori, çdo hap mund të jetë vallëzim, dhe çdo udhëtim – një takim me artin.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion