Kërcimi “zbret” në aeroport: Performancë e jashtëzakonshme në TIA nga trupa e baletit të Angjelin Preljocaj
Pasditen e djeshme, Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës u shndërrua për pak minuta në një skenë të pazakontë arti. Pasagjerët dhe vizitorët u përballën me një surprizë të vërtetë – një performancë kërcimi bashkëkohor, e realizuar në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Vallëzimit në Tiranë (IDFT).
Në mes të terminalit të nisjeve, trupat e valltarëve të G.U.I.D. – Grupit Urban të Ndërhyrjeve të Kërcimit, të drejtuar nga koreografi me famë botërore Angjelin Preljocaj, sollën një shfaqje që ndërthurte lëvizjen, hapësirën dhe spontanitetin. Performanca, e konceptuar për hapësira publike dhe të papritura, u mirëprit me entuziazëm nga qindra qytetarë dhe turistë, të cilët u ndalën për ta ndjekur, shumë prej tyre duke e filmuar apo duke u bërë pjesë e momentit.
Performanca në aeroport ishte simbolikë e qartë e temës që përshkon edicionin e katërt të festivalit — “kërcimi si udhëtim”. Udhëtimi fizik i pasagjerëve u bashkua me udhëtimin emocional që krijon arti, duke zhdukur kufijtë mes skenës dhe jetës së përditshme. Për disa minuta, aeroporti u bë një hapësirë bashkimi mes artistëve dhe publikut, mes realitetit të fluturimeve dhe fantazisë së trupit në lëvizje.
“Jam shumë i lumtur sa herë që vij në Shqipëri, se është vendi i prindërve të mi. Kësaj here vendosa të vij me produksione më të vogla se herët e tjera. Kam ardhur me një grup që preferon të performojë në disa nga hapësirat urbane më të njohura të Tiranës, në zona të ndryshme të kryeqytetit,” u shpreh Preljocaj, i cili ka sjellë këtë vit në Tiranë një program që ndërthur artistët ndërkombëtarë me publikun vendas në hapësira urbane, si Sheshi Skënderbej, Piramida, Vila 31, Pazari i Ri dhe Aeroporti i Tiranës.
Sipas organizatorëve të IDFT, përfshirja e Aeroportit të Tiranës në itinerarin e festivalit synon të tregojë se arti mund të ndodhë kudo — në hapësira që zakonisht lidhen me tranzit, pritje dhe nxitim. Performanca u zhvillua me mbështetjen e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës dhe Ministrinë e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, si pjesë e nismës për ta decentralizuar artin e kërcimit dhe për ta sjellë atë në hapësirat më të gjalla të qytetit.
Aeroporti, që shënoi dje “fluturimin” e parë të këtij edicioni, tregoi se kërcimi nuk njeh kufij – as gjeografikë, as kulturorë. Në Tiranën e këtij tetori, çdo hap mund të jetë vallëzim, dhe çdo udhëtim – një takim me artin.