Këmbimi valutor 11 tetor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 10:12
Aktualitet
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, një dollar amerikan do të blihet sot me 82.8 lekë dhe do shitet me 83.8 lekë.
Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 96.4 lekë dhe do shitet me 97.2 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 103 lekë dhe do shitet me 104 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 110.4 lekë dhe do shitet me 111.6 lekë.