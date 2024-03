I afërmi i familjes mbretërore: Princ Leka s’mund ta nxirrte kurrë atë video, kaloi 15 vite me Elian!

Ish-kreu i Lëvizjes së Legalitetit, Ekrem Spahia i afërm me familjen mbretërore tha se Princ Leka nuk do ta publikonte kurrë videon e përplasjes me Elia Zaharinë.

Në “Studio Live”, Spahia tha se nuk do ta bënte kurrë një gjë të tillë pasi ka kaluar 15 vite të mira me Elian.

“Videoja ku është dërguar nga Princ Leka në rajonin numër 1, personit kompetent që i ka dërguar edhe shkresën edhe USB duke i thënë të ruhet anonimati.

Këtë USB origjinalin e ka pasur princi dhe kopjen ia ka dorëzuar personit kompetent në komisariat.

Madje u ka kërkuar të ruhet si provë. Kush e nxori këtë video. Ne kemi shumë pretendime.

Një mangësi e dukshme e organe ligjzbatuese. A mund të imagjinohet që princi të nxjerrë një imazh të tillë.

Ajo është bashkëshortja, ka kaluar 15 vite të mira, nuk mund të zhbëhen.”

Pas asaj situate e sidomos pas publikimit të videove, Spahia tha se Princ Leka është i traumatizuar.

“Duhet ta shihni që vazhdon dhuna edhe përtej ambienteve të brendshme të shtëpisë. Deri në rrugë.

Kur të hapen kamerat do duket qartë se kush është dhunuesi. Nga ajo ditë jam takuar disa herë me Princin, edhe sot kemi pirë një kafe.

Ai është i traumatizuar, sepse po më tregonte dhe në ambient për goditjet që ka pësuar. Ai ka plagë.

Ai përsëri vazhdon të jetë në statusin e tij dhe në mirësinë e tij dhe ai mund ta tërheqë edhe padinë sa i përket dhunës”./report