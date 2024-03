Avioni me 166 pasagjerë humb kontrollin, del nga pista gjatë uljes në aeroport, VIDEO

Një avion “Boeing 737” i kompanise United Airlines humbi këtë të premte kontrollin, duke përfunduar jashtë pistës së aeroportit.

Boeing 737 Max 8, me 160 pasagjerë dhe gjashtë anëtarë të ekuipazhit, po ulej në aeroportin ndërkontinental të Xhorxh Bush të premten në mëngjes kur "u largua nga trotuari dhe u fut në bar" ndërsa po dilte nga pista për në portë, thanë zyrtarët e aeroportit në një intervistë.

Në një deklaratë, aeroporti i Hjustonit tha:

“Rreth orës 8 të mëngjesit sot, një fluturim i United Airlines u ul në Aeroportin Ndërkontinental George Bush (IAH). Avioni doli nga rruga dhe u fut në pjesën e barit përgjatë pistës 9-27.

Fatmirësisht asnjë nga pasagjerët nuk u lëndua.

Departamenti i Zjarrfikësve të Houston dhe Operacionet e Aeroportit u përgjigjën menjëherë dhe i larguan në mënyrë të sigurt të gjithë pasagjerët.”

Në një deklaratë të veçantë, United Airlines tha: “Pas uljes, UA2477 doli nga rruga lidhëse në një zonë me bar.

Pasgjerët u nisën duke përdorur shkallët ajrore dhe po transportohen me autobus për në terminal.” Ai shtoi se të gjithë pasagjerët ishin të sigurt, citon lajmifundit.al. Alan Price, një ish-pilot kryesor për Delta Air Lines, i tha Associated Press se një gomë e lirshme lidhet zakonisht me mirëmbajtjen, jo me fajin e prodhuesit.

John Cox, një pilot në pension dhe profesor i sigurisë së aviacionit në Universitetin e Kalifornisë Jugore , shprehu ndjenja të ngjashme, duke thënë për AP: "Unë nuk shoh ndonjë ndikim për Boeing pasi ishte një ekip i mirëmbajtjes së United që ndryshoi gomën."