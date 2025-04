"Hiqi ato duar o pervers"/ Laerti prek pjesët e tij intime gjatë debatit, Gerta Gixhari reagon ashpër!

Laerti shpesh herë është bërë temë bisede nëpër rrjetet sociale, kjo për shkak dhe të veprimeve të pahijshme që bën në shtëpi. Edhe pse çdo kohë nën monitorimin e kamerave, aktori ka ndërruar në dhomën e gjumit të brendshme, gjithashtu ka prekur edhe pjesët e tij intime.

E njëjta skenë është përsëritur sërish, kësaj here gjatë debatit me Gerta Gixharin, një incident që ka kaluar pa u vënë re nga të tjerët. Ndërkohë që debatonin në dhomën e gjumit, aktori filloi të prekte pjesët intime. Moderatorja i kërkoi që të heqë duart kur flet me të.

“Hiqi duart, hiqi duart kur flet me mua. Shko vishu në banjo dhe hiqi ato duar, o pervers”, dëgjohet ti thotë Gerta.

Pak minuta më vonë, debati vijon ende ende teksa Gerta i ka tërhequr sërish vërejtje për veprimet e turpshme për aktori kreu para syve të saj, teksa ky i fundit iu përgjigj duke i thënë: “Mos shiko kur ndërrohem unë".