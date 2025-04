Video/ Xheneta publikon bisedat me Drilonin, nga takimet në mesnatë deri tek...

Raportet mes Xhenetës dhe Drilonit brenda shtëpisë së BBVK nuk ishin aspak të mira. Driloni u zozoa se nuk do ketë kontakte me të jashtë, mirëpo, siç duket e kundërta ka ndodhur.

Ishte Xheneta që publikoi ditën e sotme biseda me Drilonin, pasi prej kohësh po kalon në thumba nga distanca prej Drilonit. Në bisedat e tyre vërehet qartë që Driloni po kërkon të ketë diçka me Xhenetën dhe madje i kërkon takim me të gjatë natës.

"S’kam takuar askënd nga Big-u sepse s’dua të merrem me askënd më, përveç teje Xhenetë. A duhet ma ardh pa të pyet a? Qysh bre Xhenetë s’po del (në takim). Po du me t’pa live e jo veç me ta dëgju zërin. Me të kallzu drejt më ka marr malli veç për ty”.

“Jam mërzit për ty, po du me te pa” janë disa nga fjalët që Driloni ndëgjohet t’ia thotë Xhenetës.

Sakaq disa orë më vonë Xheneta sqaron se rrethanat e kanë detyruar që t'i bëjë publike bisedat.