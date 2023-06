“Hajde se ty…”, Ronaldo nuk përmbahet në fotot e Nitës, ja çfarë i komenton

Këngëtarja e njëkohësisht ish-banorja e “Big Brother VIP 2”, Nita Latifi, ka postuar mbrëmë disa fotografi të reja në profilin e saj në “Instagram”.

Këto imazhe janë realizuar teksa ajo po bënte klipin e këngës së saj më të re që mban titullin “2 Gota”.

Tag personin që për dashni i çon 2 Gota”, shkruan këngëtarja krahas pozave që kanë marrë mijëra pëlqime dhe komente të shumta.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

E me siguri që fansat po prisnin ndonjë reagim të ish-banorit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Ronaldo Sharka, pasi ky i fundit e ka ‘ngacmuar’ këngëtaren herë pas here me komente apo postime në “Instagram”-in e tij.

E komenti i gazetarit nuk mungoi dhe i shkroi: “Nita shumë të bukur vathët”. Nita e ka lexuar komentin e tij dhe dukej sikur po e priste pasi i përgjigjet:

“Hajde se ty t’pritsha, na mori malli”, duke e shoqëruar edhe me një emoji zemre.