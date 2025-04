Gjesti përplaset ashpër me Eglin: Prej këtij momenti mos ta pafsha këtë fytyrë!

Gjesti po vazhdon të bëjë lojëra të ndryshme në shtëpinë e famshme. Ai së fundmi organizoi një prank me Kellyn duke e sulmuar konkurrenten Egli Tako.

Pas planeve që realizoi, këngëtari shkoi për ta ngacmuar Eglin, duke bërë debate të ashpra me të. Në një moment, Gjesti i tha se nuk dëshiron që t’ia shohë më fytyrën.

“Prej këtij momenti mos ta pafsha këtë fytyrë”, iu drejtua ai.

Egli ndërkohë u shfaq e shqetësuar sepse ia ka bërë me dije Gjestit se nuk do ta sulmojë me kthimin në BBVA.