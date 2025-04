Emri/ I dënuar me 23 vjet burg për vrasjen e një rumuni, kapet në Itali shqiptari i kërkuar!

Autoritetet italiane kanë vënë në pranga një shqiptar të dënuar për vrasje. I arrestuari është 36-vjeçari, Besmir Toka. Mësohet se ai ishte dënuar me gati 23 vite burg për vrasje me dashje. Në qershor dy vjet më parë, Gjykata e Assizes e Macerata e shpalli atë fajtor për vrasjen e Mihaita Radu, një 31-vjeçari me origjinë rumune, i gjetur e vdekur në fshatin Porto Sant’Elpidio.

Besmiri, i njohur nga organet e zbatimit të ligjit për krime pronësie dhe trafik droge, dyshohet se vrau viktimën për konflikte të pazgjidhura për trafik droge. Mihaita Radu, në agimin e 17 shkurtit 2020, u gjet i pajetë midis Pescolla dhe kryqëzimit Pian di Torre, pas një raportimi nga një banor.

Në trupin e tij kishte rreth tridhjetë plagë në shpinë nga një armë prerëse. Hetimet e kryera nga Karabinierët kanë shqyrtuar jetën dhe kontaktet e të riut rumun, kanë shfrytëzuar teste shkencore, aktivitete monitoruese, kanë ekzaminuar sistemet e vëzhgimit me video në një rreze prej disa kilometrash, të gjitha regjistrimet e trafikut telefonik dhe qelitë e lidhura me celularët atë natë.

Shqiptari ishte i fundit që u pa atë natë në shoqërinë e viktimës, në një makinë me ngjyrë të errët, në pronësi të partneres të të dyshuarit. Disa ditë pas krimit, Besmiri u zhduk dhe doli jashtë shtetit. Një bashkëpunim i frytshëm me autoritetet shqiptare, nëpërmjet shërbimit të bashkëpunimit policor ndërkombëtar, i mundësoi të vendosej në Shqipëri, më pas sërish në Fermo, ku Besmiri u kthye për arsye shëndetësore dhe të ishte më pranë fëmijëve të tij që mbetën në Itali.

Nga hetimet janë analizuar aspekte të ndryshme, duke filluar nga vendi i krimit. Gjurmët të gjakut në vendin ku u gjet kufoma çuan në hipotezën se vrasja kishte ndodhur në një vend tjetër dhe se trupi tashmë i pajetë i Radu ishte braktisur më pas në një zonë periferike.

Në trup nuk kishte shenja përleshjeje, aspekt që sugjeronte një krim të kryer duke e befasuar viktimën, pa i dhënë atij kohën dhe mjetet për t’u mbrojtur. Qelizat telefonike të të pandehurit, në orët para gjetjes së trupit, konfirmuan praninë e tij në zona afër vendit ku u gjet 31-vjeçari rumun.