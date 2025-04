Gjesti i premton një romancë Eglit jashtë BBVIP4? Ja çfarë biseduan në dhomën e saunës!

Egli dhe Gjesti kanë diskutuar për raportin e tyre jashtë shtëpisë.

Egli: Këto që thua tani do i shohim kur të dalim.

Gjesti: Thjesht më thirr.

Egli: Do e shohim, do të thërrasë unë apo ti mua. Nuk e lejoj më veten time me shku në atë pikë, ti mund të më lëndosh por deri në atë pikë nuk më çon dot. Nuk e mbush më veten time. Po më thua që po bëj të njëjtin gabim.

Gjesti: Po edhe nëse e bën edhe njëherë? Pse i mendon këto?

Egli: Sepse ndjej.

Nëse ndjen nuk thua nuk e lejoj veten.

Egli: Nuk lejoj që ta bësh më atë gjë. Kontrolloj veprimet dhe trurin.

Gjesti: : Trurin po por ndjenjat jo.

Egli: Unë nuk i fik ndjenjat por kontrolloj trurin.

Gjesti: Prej ndjenjave vijnë të gjitha, nuk i kontrollon dot.

Egli: Ndjenjat janë por një gjë e mirë që dua të bëj me ty do më lëndojë. Ti e njeh veten tënde, vet më thua.