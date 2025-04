Trump: Irani në rrezik, nëse bisedimet për armët bërthamore dështojnë

SHBA dhe Irani do të zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta mbi një marrëveshje të mundshme bërthamore të shtunën, thotë Donald Trump.

Takimi është konfirmuar gjithashtu nga ministri i jashtëm i Iranit, i cili tha se bisedimet do të ishin të tërthorta, por mund të jenë një mundësi ose një provë. Presidenti amerikan tha të hënën se diskutimet midis Uashingtonit dhe Teheranit do të ishin në nivel shumë të lartë dhe paralajmëroi se do të ishte një ditë shumë e keqe për Iranin nëse nuk arrihet marrëveshje. Muajin e kaluar, Trump shprehu mundësinë e veprimit ushtarak kundër Iranit pasi udhëheqësi i tij suprem Ayatollah Ali Khamenei refuzoi publikisht ofertën për bisedime të drejtpërdrejta.

Trump zbuloi bisedimet pas një takimi në Shtëpinë e Bardhë me Benjamin Netanyahun e Izraelit, i cili gjithashtu ka folur më parë mundësinë e sulmit ndaj Iranit.

Duke folur në Zyrën Ovale, Trump tha:

"Ne kemi një takim shumë të madh të shtunën me Iranin dhe po merremi me ta drejtpërdrejt... Ndoshta do të arrihet një marrëveshje, kjo do të ishte një hap i mirë."

Trump më vonë tha se Irani do të ishte në rrezik të madh nëse bisedimet nuk do të ishin të suksesshme, duke shtuar: "Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore dhe nëse bisedimet nuk janë të suksesshme, unë në fakt mendoj se do të jetë një ditë shumë e keqe për Iranin". Në vitin 2015, presidenti i atëhershëm Barack Obama bëri një marrëveshje me Iranin, sipas së cilës ai do të kufizonte aktivitetet e tij bërthamore dhe do të lejonte inspektorët ndërkombëtarë të hynin në vend për të siguruar që objektet të përdoreshin vetëm për qëllime civile dhe jo për prodhimin e armëve.

Në këmbim, Iranit do t'i ofrohej lehtësim nga sanksionet, të cilat kanë dëmtuar ekonominë e tij. Kjo marrëveshje u bashkënënshkrua nga Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Britania e Madhe. Megjithatë, në vitin 2018, Trump në mënyrë të njëanshme tërhoqi SHBA-në nga marrëveshja, të cilën ai e kishte kritikuar ashpër gjatë fushatës së tij të parë zgjedhore presidenciale.

Në vitet që pasuan, Irani ka shkelur gjithnjë e më shumë kushtet e tij. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike ka paralajmëruar se Teherani ka krijuar rezerva të mëdha të uraniumit të pasuruar, i cili mund të përdoret për të prodhuar bomba bërthamore.

Në muajt e fundit, Trump ka ngritur në mënyrë të përsëritur perspektivën e negocimit të një marrëveshjeje të re me Iranin, ndërsa kërcënoi me veprime ushtarake nëse nuk mund të arrihet.