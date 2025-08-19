LEXO PA REKLAMA!

Gbani ndez rrjetin me një vajzë misterioze bionde, fansat dyshojnë për lidhje të re

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 09:43
Showbiz

Gbani ndez rrjetin me një vajzë misterioze bionde, fansat

Ish-banori i Big Brother VIP Albania dhe këngëtari i njohur, Gbani, ka ngritur dyshime për një romancë të re pas një postimi në “Instagram Story”.

Në imazhin e shpërndarë, ai shfaqet në një ambient nate pranë një vajze bionde bukuroshe, që menjëherë tërhoqi vëmendjen e ndjekësve. Publikimi i këtij momenti ka mjaftuar që fansat të nisin aludimet për një lidhje të mundshme të re.

Gbani ndez rrjetin me një vajzë misterioze bionde, fansat

Megjithatë, këngëtari nuk ka reaguar ende dhe identiteti i vajzës mbetet i panjohur. Nuk dihet nëse bëhet fjalë për një histori dashurie apo thjesht një dalje shoqërore.

Një gjë është e sigurt: fansat e Gbanit po presin me padurim një konfirmim nga vetë artisti.

